Nilay Küçük: Yunan adalarına ekspres vize

10 Yunan adası olarak planlanan kapıda vize uygulaması şimdilik 5 ada ile başladı. İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adalarına 30 Mart itibarıyla kapıda vize uygulaması ile giriliyor.

Her bir ada için ayrı ayrı vize almanız gerekiyor. Vize ücreti ise 60 Euro.

Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin kendilerinden istenen evrakları, başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor. Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.

Yunan adalarına feribot bileti ise gidiş- dönüş 35 Euro’dan başlıyor. Fiyatlar adalara göre değişiklik gösteriyor.

Diğer 5 ada İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) için uygulama ise yakın zamanda başlatılması bekleniyor.

Türkiye’de otel ve restoran fiyatlarının günden güne artması ile Yunan adalarının Türk ziyaretçiler tarafından ilgi görmesi şaşırtıcı olmayacak. Bu ilginin ne boyutta olduğunu Ramazan Bayramı’nda göreceğiz.

Nilay Küçük’ün yazısı