Nijerya’da menenjit salgını: Ölü sayısı 85’e çıktı

Nijerya’nın Yobe eyaletinde yılbaşından bu yana menenjit salgınından 85 kişi hayatını kaybetti.

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AA’nın haberine göre Yobe Eyaleti Sağlık Komiseri Muhammad Lawan Gana, ocaktan bu yana eyaletin farklı bölgelerine menenjit salgının yayılmaya devam ettiğini açıkladı.

Bu nedenle yaşamını yitirenlerin sayısının 85’e çıktığını kaydeden Gana, 2 bin 510 kişinin de tedavi edilerek hastaneden taburcu olduğunu söyledi.

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.