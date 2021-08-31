Nijerya’da kolera salgını yayılıyor: Bir haftada 63 ölüm

Batı Afrika ülkesi Nijerya’da son bir haftada 63 kişi kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) verilerine göre salgın diğer eyaletlere de yayıldı ve son bir haftada 3 bin 98 kişiye daha kolera teşhisi konuldu.

Ülke genelinde ocaktan bu yana koleraya yakalanan kişi sayısı 58 bin 698 kişiye ulaştı. Bu dönemde yaşanan can kaybı 2 bine yakın.

Kolera nedir?

‘Vibrio‘ adlı bir bakterinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya’da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.