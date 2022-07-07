Nijerya’da cezaevine baskın: 400’ü aşkın mahkum kaçtı

Nijerya’nın başkenti Abuja’daki bir cezaevine yönelik baskında dört mahkum ve bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. 400’ü aşkın mahkum kaçtı.

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Salı gecesi düzenlenen baskından İslamcı militanları sorumlu tutan yetkililer, ‘saldırganlardan birkaçının öldürüldüğünü ve onlarca cihatçının kaçtığını’ açıkladı.

Açıklamaya göre 1000 mahkumun bulunduğu Kuje Cezaevi’nden önce hepsi kaçtı ancak 443’ü yakalandı. Cezaevindeki mahkumların arasında tutuklu siyasetçiler ve İslamcı militanlar vardı.

Görgü şahitleri, cezaevinin yakınlarında patlama ve silah sesleri duyulduğunu söyledi. Çevrede yaşayan bir kişi, ”Silah seslerini duyunca soygun sandık. Sonra patlama sesleri duyduk” dedi.

Savunma Bakanı Beşir Magaşi, 64 cihatçının kaçan mahkumlar arasında olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, yaşananlardan güvenlik güçlerinin istihbarat biriminin çökmesini sorumlu tuttu.

IŞİD’in batı Afrika’da faaliyet gösteren kolu ISWAP baskını kendilerinin düzenlediğini ve onlarca mahkumu ‘özgürlüğüne kavuşturduklarını’ açıkladı.

Nijerya’da, 2020’den beri cezaevlerine düzenlenen baskınlar sırasında 5 bini aşkın mahkum kaçtı.