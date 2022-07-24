Nijerya-Londra hattında zorla yolculuk: Böbreğini alıp kızlarına nakletmek istemişler

Nijerya’dan ‘böbreğini alıp kızlarına vermek üzere’ genç bir adamı Britanya’ya götüren çift ve onlara yardım eden kişi tutuklandı.

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BBC’deki habere göre Nijerya’nın zengin senatörlerinden Ike Ekweremadu (60) ve karısı Beatrice (55), 21 yaşındaki genç adamı Britanya’nın başkenti Londra’ya götürdü.

Orada böbrek nakli yaptırmak isteyince böbreğini vermeyi reddeden genç adama ‘köle gibi’ davrandı, dışarı çıkmasına izin vermedi.

‘Royal Free Hospital’ adlı hastaneye zorla götürülüp test yaptırılan genç adam orada da böbreğinin alınmasına rıza göstermediğini söyledi. Aynı zamanda avukat olan Nijeryalı senatör ve eşinin elinden kaçmayı başaran bu kişi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Nijerya’dan Türkiye aktarmalı Londra’ya uçtukları ve böbrek nakli gereken kızları için böyle bir işe kalkıştıklarını belirten çift 21 Haziran’da gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten polis, Britanya’da çifte yardım eden kişi ya da kişilerin peşine düştü. Dün, Londra’nın güneyinde oturan Obinna Obeta (50) da yakalanıp gözaltına alındı.

Nijeryalı genç adamın getirilmesi ve böbreği alınması konusundaki işlemlerde aracı ve yardımcı olduğu belirlenen Obeta, Ekweremadu ve eşi 4 Ağutos’ta hakim karşısına çıkacak.

Ekweremadu çifti, polisteki sorgularında haklarındaki suçlamaları reddetti, yanlış bir şey yapmadıklarını kimseyi kendi çıkarları için istismar etmediklerini savundu.

Çift, birinin rızası olmadan, kendi çıkarına kullanmak amacıyla yolculuğa zorlamakla suçlanıyor. Ayrıca Obeta’yla birlikte Modern Kölelik Yasası’nı ihlal etmekten de yargılanacak.

Daily Mail gazetesi, genç adamın evsiz, Obeta’nın doktor olduğunu yazdı.