Nihal Bengisu Karaca: Türkiye gerçek bir skandallar ülkesi

Siyasetin sorun çözemediği, demokratik muhalefetin sesini duyuramadığı yerde gündem skandallarla ilerler.
Skandal hem sonuçtur hem de gündemi akıtacak ilerletecek belirleyecek olan sebebin kendisi.
Türkiye de o anlamda gerçek bir skandallar ülkesi.
Hangi birini sayalım?
Sedat Peker’in yaptığı ifşaatları mı? Bu ifşaatların milyonlarca kişi tarafından -bir hesaba göre 44 milyon- izlenmiş olmasını mı?
An itibarıyla insanların gerçekleri öğrenme konusunda bir suç örgütü liderini yöneticilerden, siyasetçilerden, medyadan ve sivil toplum kuruluşlarından daha gerçek daha hakiki buluyor olduğu gerçeğini mi?