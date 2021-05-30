Nihal Bengisu Karaca: Türkiye gerçek bir skandallar ülkesi

Siyasetin sorun çözemediği, demokratik muhalefetin sesini duyuramadığı yerde gündem skandallarla ilerler.

Skandal hem sonuçtur hem de gündemi akıtacak ilerletecek belirleyecek olan sebebin kendisi.

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Türkiye de o anlamda gerçek bir skandallar ülkesi.

Hangi birini sayalım?

Sedat Peker’in yaptığı ifşaatları mı? Bu ifşaatların milyonlarca kişi tarafından -bir hesaba göre 44 milyon- izlenmiş olmasını mı?

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An itibarıyla insanların gerçekleri öğrenme konusunda bir suç örgütü liderini yöneticilerden, siyasetçilerden, medyadan ve sivil toplum kuruluşlarından daha gerçek daha hakiki buluyor olduğu gerçeğini mi?

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı