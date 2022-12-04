Nihal Bengisu Karaca: Teşekkürler fajita, teşekkürler elbasan tava

Mecazen sofrada trüf mantarı, chia tohumlu avakodo salatası, kaz ciğeri, somon füme ve Camambert peyniri vardı. Ama açık konuşalım Selin Sayek Böke ve Kemal Bey’in son konuşması olmasa ahali sofradan aç kalkabilirdi. Teşekkürler Fajita. Teşekkürler elbasan tava.

İlginç olan hızlandırılmış ekonomi kursu gibi hissettiren 4,5 saatlik toplantının sonunda salonun hala dolu, insanların slogan atmaya hazır olmasıydı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun heyecanlı, fiştekleyici, kitlenin tepkisine ve öfkesine hem tercüman olan ve hem kanalize edebilen, meydan okuyan ama yıkım değil inşa öneren, gövde gösterisi yapan ama bir yandan da altılı masadaki liderleri de tek tek taltif eden o son konuşmasını sonuna kadar beklediler.

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı