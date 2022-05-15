Nihal Bengisu Karaca: Pusu kuran bir sistem bu

Yıllardır linç ediliyor Kaftancıoğlu.

Giderek daha makul ve ılımlı bir profil olmasına rağmen, o eski vurdulu kırdılı Kaftancıoğlu imajı adeta sabitlenmek istendi ve AK Partililer nezdinde başarılı da olundu.

Ama elbette yetmedi.

İl başkanı olmadan çok önce yaptığı paylaşımlar arandı tarandı bulundu ve paylaşılmasının üzerinden yıllar geçtiği halde yargı konusu oldu.

Minarenin tepesine çıkana kadar beklediler, şimdi oradan aşağı atmak için sırtındaki ağırlıkları alıp ayaklarına bağlıyorlar.

Çünkü sistem böyle çalışıyor.

Pusu kuran bir sistem bu.

Siz buna hukuk diyebilirsiniz. Adalet diyebilirsiniz.

Bana zaman ayarlı bomba gibi görünüyor.

Ve buna olan tepkim, Kaftancıoğlu’nun fikirlerine duyduğum itirazdan daha çok…

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı