Nihal Bengisu Karaca: Muharrem İnce diye bir ‘vakıa’ var

Destekli ya da desteksiz; muhalefet ister uzlaşır, görüşür, isterse diğer kampa hediye eder bilinmez ama Muharrem İnce diye bir “vakıa” var. Haa, İnce’nin “ikinci tura kalır Macron gibi yara yara öne geçerim” hesabı ham hayal. Ancak Cumhur İttifakı’nın 0.05’leri bile hesap edip ittifakına dahil etmek istediği bir ortamda muhalefetin en büyük partisi ve İnce’nin evvelki adresi olan CHP İnce’yi görmezden mi gelecek, bir formül üretip bünyesine mi katacak, asıl soru bu. Kesin olan şu ki, her iki durumda da bunu anlamlı bir zemine oturtması gerekecek.

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı