Nihal Bengisu Karaca, ‘altılı masa’ çıkışıyla iktidara yakın isimleri kızdırdı

Seçimlerde ‘altılı masa’nın adayını destekleyeceğini duyuran Nihal Bengisu Karaca, iktidara yakın kalemlerin hedefinde.
Nihal Bengisu Karaca, şunları kaydetmişti: “Ben bu seçimde ‘altılı masa’ kimi aday gösterirse o kişiyi destekliyorum. Aydın mesuliyeti gereği de bunu şimdiden ilan ediyorum. Bekir Ağırdır’ın bilimsel teşhisi ‘Altılı masanın adayı kazanır’ şeklinde. Ben de o kanaatteyim. Adaylar arası hizipçilik yapmak, kavga çıkartmak yanlış.”
Seçimler hakkındaki görüşünü beyan eden Nihal Bengisu Karaca iktidara yakın isimlerin tepkisini çekti.
Nihal Bengisu Karaca, kendini şöyle savundu: “Bir tarafta bir lider karizması, diğer tarafta devleti hesap verebilir ve şeffaf hale getirip kurumları güçlendirmek için yüzlerce sayfalık döküman üreten prensipler ortaya koyan bir masa var. İkincisi daha doğru, iyi ve güzel diyorum. Bu neden ille de Erdoğan düşmanlığı olsun?”
Diğer ‘eleştiriler’ şöyle:
AKP milletvekili Alpay Özalan da Karaca’yı hedef aldı.
Nihal Begisu Karaca, iktidarın son zamanlardaki sıkı destekçilerinden Vatan Partisi’nin yöneticilerinin de tepkisini çekti.