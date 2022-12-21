Nihal Bengisu Karaca, ‘altılı masa’ çıkışıyla iktidara yakın isimleri kızdırdı

Seçimlerde ‘altılı masa’nın adayını destekleyeceğini duyuran Nihal Bengisu Karaca, iktidara yakın kalemlerin hedefinde.

Nihal Bengisu Karaca (YouTube)

Nihal Bengisu Karaca, şunları kaydetmişti: “Ben bu seçimde ‘altılı masa’ kimi aday gösterirse o kişiyi destekliyorum. Aydın mesuliyeti gereği de bunu şimdiden ilan ediyorum. Bekir Ağırdır’ın bilimsel teşhisi ‘Altılı masanın adayı kazanır’ şeklinde. Ben de o kanaatteyim. Adaylar arası hizipçilik yapmak, kavga çıkartmak yanlış.”

Seçimler hakkındaki görüşünü beyan eden Nihal Bengisu Karaca iktidara yakın isimlerin tepkisini çekti.

"6'lı masa kimi aday gösterirse ona oy vereceğim" demek net şekilde Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır!

Bu düşmanlık "iradesiz" bir ittifaka dönüşmüştür!

"Ülke isterse batsın" mantığından kimseye hayır gelmez! — hacı yakışıklı (@haciykk) December 20, 2022

Nihal Bengisu Karaca, kendini şöyle savundu: “Bir tarafta bir lider karizması, diğer tarafta devleti hesap verebilir ve şeffaf hale getirip kurumları güçlendirmek için yüzlerce sayfalık döküman üreten prensipler ortaya koyan bir masa var. İkincisi daha doğru, iyi ve güzel diyorum. Bu neden ille de Erdoğan düşmanlığı olsun?”

Diğer ‘eleştiriler’ şöyle:

"6'lı masa kimi aday gösterirse ona oy vereceğim" demek net şekilde Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır! — Cihan Saraç (@saracihan61) December 20, 2022

6'lı masanın adayına oy verip vermemesi kendi özür iradesiyle verdiği bir karar ama..

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"Haşema" sayesinde şöhret olan Nihal Bengisu Karaca ne zaman "aydınlanmış" aynlayamadım!.. https://t.co/3C4Z9apbg1 pic.twitter.com/0c3L0cvF8I — Zekeriya Say (@Zekeriya_Say) December 20, 2022

Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu an en büyük destekçisi Nihal Bengisu Karaca!

Evet, fıkra bu kadar… — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) December 20, 2022

AKP milletvekili Alpay Özalan da Karaca’yı hedef aldı.

Utanmadan Kur'an Kursu öğretmenlerini aşağılamaya çalışan Nihal Bengisu Karaca, kendine "Aydın" demiş.



Kendini bilmez bir kindardan başka bir şey değil! Ayşenur Arslan'ın farklı bir versiyonu. pic.twitter.com/nhnmK3jcHX — Alpay Özalan 🇹🇷 (@alpayozalan35) December 20, 2022

Nihal Begisu Karaca, iktidarın son zamanlardaki sıkı destekçilerinden Vatan Partisi’nin yöneticilerinin de tepkisini çekti.