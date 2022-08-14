Nihal Bengisu Karaca: AK Partili siyasetçilerinki boş, anlamsız bir feveran değilse nedir?

2023 seçimleri ile ilgili en bilinen komplo teorisi mültecilerin seçim için biner biner vatandaş yapıldığı, hepsine AK Parti lehine oy kullandırılacağı iddiası değil miydi?

Peki ne diyor Kılıçdaroğlu?

“(…) Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok” diyor.

Yani kâh sığınmacı düşmanlığı yapmak, kâh muhalif kitleleri seçimden önce sokağa dökmeyi tek yol olarak görüp gaz vermek gibi saiklerle “400-500 bin sığınmacıya 2023 seçimlerinde AK Parti’ye oy vermeleri karşılığında vatandaşlık verildi” safsatasını yayanların gerçeği söylemediğini ortaya koymuş oluyor.

Peki söyler misiniz Allah aşkına bu komplo teorisinin çürütülmesi sığınmacı meselesini ne yapacağını bilemeyen, bu konu üzerine her güne yeni bir iddia ve itham ile uyanan ve aslında puan kaybeden AK Parti’nin lehine mi aleyhine mi?

Cevap: Lehine.

Sonuç: AK Partili siyasetçilerin yaptığı sırf alan kaplamak için yapılmış boş, anlamsız bir feveran değilse nedir?

Bu soruyu soruyorum çünkü “Erdoğan sürekli Kılıçdaroğlu’nu mindere çekiyor, ona yükleniyor çünkü 2023 seçimlerinde rakibinin o olduğunu vurgulamak istiyor. Bu konu da onlardan biri.” diyecek olanları biliyorum.

Ben “Erdoğan 2023’te karşısında rakip olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istiyor, çünkü o ihtimalde kazanacağına inanıyor. Çok yanlış da değil, Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan kazanır” tezine inanmıyorum.

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı