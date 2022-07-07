Nicky Minaj’ın kocasına bir yıl ev hapsi

ABD’de yaşayan rapçi Nicky Minaj’ın kocası Kenneth Petty bir yıl ev hapsine mahkum edildi.

Fotoğraf: Instagram

Trinidad ve Tobago doğumlu 44 yaşındaki Petty’nin, 2019’da Minaj’la Kaliforniya eyaletine yerleşirken, 1995’te, tecavüz girişiminden hüküm giymesi nedeniyle polise bildirmesi gerektiği, bunu yapmadığı için ev hapsine mahkum edildiği açıklandı.

ABD yasalarına göre bildirimin, taşınmadan sonraki beş gün içinde yapılması gerekiyor.

Bildirim yapmadığını itiraf eden Petty’ye ev hapsinin yanı sıra 55 bin dolar (947 bin 272 lira) para cezası da verildi.

Savcının daha ağır ceza istediği mahkemede karar açıklandıktan sonra Minaj, Instagram hesabından Petty ve oğullarıyla çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

Birbirini çocukluklarından beri tanıyan ikili 2018’de flört etmeye başlamış, 2019’da evlenmişti. Petty’nin geçmişi nedeniyle ilişkileri Minaj’ın hayranları arasında tartışma konusu olmuştu.

Ağustos 2021’de, Petty’yi 1995’te, kendisine tecavüz etmeye çalışmakla suçlayan kadın, iddialarının doğru olmadığını söylemesi için baskı gördüğünü belirterek çifte dava açmıştı.