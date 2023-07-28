Nicki Minaj, ‘Call of Duty’ye geliyor

ABD’li rapçi Nicki Minaj, ‘Call of Duty’ oyununa özel güçlere sahip bir karakter olarak geliyor. Minaj, kendi ismiyle oyunda yer alan ilk kadın olacak.

Görsel: Activision

Daha önce de oyunda Snoop Dogg, Lionel Messi ve Kevin Durant gibi isimler herkesin seçebildiği ‘operatör’ karakterler olarak yer almıştı.

Bu erkek karakterlerin ardından Minaj, kendi adıyla oyunda yer alan ilk kadın olacak.

Ünlü rapçi, oyunda ‘Warzone’ ve ‘Modern Warfare 2’ versiyonlarında ’50 yıllık hip-hop kutlaması’ kapsamında yer alacak. Bu kutlamada Snoop Dogg ve 21 Savage gibi ünlüler de bulunacak.

Ayrıca Minaj, oyunun beşinci sezonunda kendi online mağazasına sahip olacak. Mağazada, görselde görülen pembe silah gibi ürünleri bulmak mümkün olacak.