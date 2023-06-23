Call of Duty-Warzone tarih oluyor

Dünyaca ünlü oyun serilerinin yapımcısı Activision Blizzard, oyun tutkunları için efsane haline gelen ‘Call of Duty-Warzone’u 21 Eylül’de kullanıma kapatacağını duyurdu.

Fotoğraf: Activision

2020’de kullanıma açılan oyun, oyun tutkunları için özel bir yere sahipti. Oyun, yeni sürümün çıkmasıyla ‘Warzone Caldera’ olarak yeniden adlandırılmıştı.

Kasımda yeni sürümün gelmesiyle oynayanların sayısı düşüşe geçti.

Bunun üzerine oyun şirketinin yöneticileri, yeni serilere odaklanmak için oyunseverleri üzmeyi göze aldı ve 21 Eylül’de kapanışı duyurdu.