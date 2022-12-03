Activision Blizzard’da oyun deneyen çalışanlar sendikalaşıyor

Dünyaca ünlü oyun serilerinin yapımcısı Activision Blizzard şirketinde, oyunlarını deneyen çalışanlar sendikalaşma kararı aldı.

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Hemen hemen her oyun şirketinde ‘tester’ (test eden kişi) olarak tabir edilen oyunları deneyen kişiler bulunuyor. Bu kişiler, oyunları yayınlanmadan önce oynuyor; hataları ve eksiklikleri tespit ediyor. Firmalar da buna göre oyunlarda düzenlemeler yapıyor.

Reuters’ın aktardığına göre, Call of Duty, Guitar Hero gibi serilerin yapımcısı Activision Blizzard’ın ‘Albany’ stüdyosundaki oyun deneyen 14 çalışansa oy birliğiyle ‘Amerika İletişim Çalışanları Birliği’ isimli sendikaya katılma kararı aldı.

Activision, sadece oyun deneyen çalışanların değil, stüdyoda çalışan yaklaşık 100 kişinin tamamının da oylamaya katılması gerektiğini savunmuştu. Ulusal İşçi İlişkileri Kurulu’ysa oyun deneyen çalışanların stüdyoda farklı bir rol üstlendikleri, ayrı bir denetime sahip oldukları ve çok daha düşük ücretlerle çalıştıklarından dolayı diğer çalışanlardan ayrı bir şekilde sendikalaşma hakkının olduğunu belirtti.

İletişim Çalışanları Birliği’yse Activision’ın Albany stüdyosundaki oyun deneyen çalışanlarının bu kararı, diğer oyun firmalarındaki sendikalaşmanın da önünü açacağını söyledi.

Şirketin seçim sonuçlarına itiraz etmek için önümüzdeki haftaya kadar süresi var. Aksi takdirde, Activision Blizzard, ücret ve diğer haklarla ilgili yasal olarak sendika ile pazarlığa başlamak zorunda kalacak.