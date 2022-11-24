Video oyunu dünyasında dev satın alma zora girdi

Microsoft, oyun devi Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığını ocakta duyurmuştu. ABD Federal Ticaret Komisyonu’ysa satın almaya karşı dava açabilir.

Microsoft ve Activision. Fotoğraf: Reuters

Microsoft, Call of Duty ve Warcraft serisi gibi oyunları çıkaran oyun devi için hisse başına 95 dolar ödeyerek tarihinin en büyük satın almasına imza atacaktı.

ABD’deki katı ticaret kurallarından dolayı bunun gibi satın almalar ilgili kurumların denetiminden geçiyor. Şirketlerin, satın almalarla sektörde tekelleşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Microsoft, Blizzard’la anlaşmasına rağmen denetimlerden dolayı satın alma işlemi henüz sonuçlanmadı.

Politico’nun aktardığına göre ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun devralımı engellemek için antitröst davası açması muhtemel.

Davanın açılması garanti olmamasına ve komisyon üyeleri henüz bunu oylamamasına rağmen üyeler, satın alıma şüpheyle bakıyor.

Sony, Microsoft’un Call of Duty gibi hit oyunları kendi platformlarına özel yapması durumunda Sony’nin önemli ölçüde dezavantajlı olacağından endişe ediyor.

Activision sözcüsü Joe Christinat’sa bu tarz varsayımların ‘saçma’ olduğunu söylüyor.

Microsoft Sözcüsü David Cuddy de, anlaşmanın güvenle sonuçlanmasını sağlamak için Federal Ticaret Komisyonu ve Sony dahil olmak üzere herkesin endişelerini gidermeye hazır olduklarını söyledi.