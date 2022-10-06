Nicholas Cage, Oscar kazandığı filmden 1 sent bile almamış

ABD’li oyuncu Nicholas Cage’in (58), 1995 yapımı ‘Leaving Las Vegas’tan (Elveda Las Vegas) para kazanmadığı ortaya çıktı.

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Cage, filmdeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar aldı. Ancak yönetmen Mike Figgis’in Hollywood Reporter’ın yayınladığı ‘It Happened in Hollywood’ (Bu Hollywood’da yaşandı) başlıklı podcastte anlattıklarına bakılırsa o da Cage de 1 sent bile almadı.

Kendisine 100 bin dolar ödeneceğine dair söz verildiğini ama ödemenin yapılmadığını anlatan Figgis, Cage’e teklif edilen ücreti açıklamadı. Ona da ödeme yapılmadığını söylemekle yetindi.

Günümüzde varlığını sürdürmeyen Lumiere Pictures’ın 4 milyon dolar harcadığı filmin kar etmemesini gerekçe gösterdiğini belirten Figgis,”Oysa Box Office Mojo’ya göre 32 milyon dolarlık hasılat yaptı” dedi.

Kariyerinin, dört dalda Oscar’a aday gösterilen film sonrasında yükselişe geçtiğini belirten Figgis, aynı şeyin Cage için de geçerli olduğunu söyledi: ”Ben iyi paralar kazandım. Nicholas’ın kariyerinde de dönüm noktası oldu film. Kısa süre içinde film başına 20 milyon dolar alan bir oyuncu oldu.”

John O’Brien’ın kitabından uyarlanan filmde Cage, Los Angeles kentinde yaşayan, maddi zorluklar yaşayan, karısı ve çocuğu tarafından terk edildikten sonra Las Vegas’a yerleşen ve alkolizmle de mücadele eden yazar-senarist Ben Sanderson’u canlandırıyor.