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Yaramazlara biraz batar!

New York’un ilk yasal marihuana dükkanı açıldı

ABD’de kenevir bitkisinden elde edilen psikoaktif etkilere sahip marihuana ve benzeri maddelerin satışını yapan ilk yasal mağaza açıldı.

Dün faaliyete geçen mağazanın açılışını New York valisi Kathy Hochul Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: “Gün bugündür: New York eyaletinde yetişkinlerin kullanımına uygun, yasal kenevir satışı başladı! Bu, New York’un gelişmekte olan kenevir endüstrisi için tarihi bir dönüm noktası. Eşitlikçi ve kapsayıcı bir endüstri inşa etmek için eyaletimizdeki sağlam yapının bütün ülkeye örnek olmasını bekliyorum.”


Housing Works Cannabis şirketinin, Manhattan güneydoğu bölgesinde açtığı mağaza haftanın yedi günü açık olacak ve satıştan elde edilen gelir evsizlere, AIDS hastalarına ve devletin uyuşturucuyla mücadele politikasından zarar gören insanlara destek olan sivil toplum kuruluşu Housing Works’e aktarılacak.

New York’ta kenevirin yasallaşma süreci Mart 2021’de başladı. Şehir yönetimi daha fazla satış noktası için ruhsat dağıtırken önceliği kenevirle ilgili suçlardan hüküm giymiş kişilere dağıtıyor.

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