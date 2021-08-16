New York’ta yaklaşık 90 dakika içinde yaşanan beş ayrı olayda 16 kişi vuruldu

ABD’nin New York eyaletinde pazar gecesi yaklaşık 90 dakika içinde meydana gelen beş ayrı olayda 16 kişinin vurulduğu bildirildi.

Fotoğraf: ABC News (Temsili)

New York Polis Teşkilatı’nın açıklamasına göre saat 23.00’da Queens bölgesinde üç kişi ateşli silahla vuruldu.



Söz konusu olaydan 40 dakika sonra Brooklyn’de 32 yaşında bir erkek de silahla yaralandı.



Ardından aynı bölgede saat 00.15’te trafikte çıkan tartışmada, 20 yaşındaki bir erkek yüzünden vuruldu. Bu olaydan 15 dakika sonra sokakta düzenlenen bir partide, kimliği bilinmeyen iki kişi tarafından çevreye ateş açıldı. Olay sırasında yaralanan sekiz kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.



Saat 00.40’ta ise Brooklyn’de bir arabaya açılan ateş sonucu üç kişi vurulurken, başından yaralanan 16 yaşındaki erkeğin ise durumu ciddiyetini koruyor.

Henüz kimse yakalanmadı

New York Polis Teşkilatı’ndan Komiser Yardımcısı John Chell, yaklaşık 90 dakika içinde peş peşe yaşanan olaylarla ilgili henüz bir gözaltı olmadığını belirterek, görgü tanıklarının polise bilgi vermesi için çağrı yaptı.



Chell, olayların birbirleriyle bağlantılı olduğuna inanmadığını ancak soruşturmada bu olasılığında araştırılacağı bilgisini paylaştı.