ABD’de silahlı saldırı: Sekiz kişi hayatını kaybetti

ABD’nin California eyaletine bağlı San Jose kentinde yaşanan silahlı saldırıda, sekiz kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose’nin Polis Departmanı’nın Twitter hesabındaki paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği aktarıldı.

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Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek “Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz” uyarısı yapıldı.

AA’nın aktardığına göre daha sonra basına açıklama yapan San Jose’nin polis yetkilileri, sabah gerçekleşen silahlı saldırıda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Şerif Yardımcısı Russel David, saldırganın Santa Clara Valley Ulaşım İdaresi (VTA) çalışanı olduğunu açıkladı. David, hadisenin ‘çok sıcak olduğunu ve yeni bilgiler için emniyet güçlerinin çalışmalarına devam ettiğini’ söyledi.

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Ölü ele geçirilen saldırganın ismini açıklamayan yetkililer, yaralıların yakın bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.