New York’ta tren raylarına itilen Emine Yılmaz Özsoy için bağış kampanyası başlatıldı

ABD’de New York şehrine bağlı Manhattan metrosunda Kemal Semrada tarafından tren raylarına itilerek ağır yaralanan illüstratör Emine Yılmaz Özsoy için bağış kampanyası başlatıldı.

Emine Yılmaz Özsoy

New York’ta son yıllarda metro istasyonlarında yaşanan saldırılar nedeniyle yetkililer, yolcuları metroların güvenli olduğuna inandırmak için istasyonları polis memurlarıyla doldursa da saldırılar azalmadı.

Bu saldırıların son hedefi Türkiye’den New York’a göç eden 35 yaşındaki illüstratör ve tasarımcı Emine Yılmaz Özsoy oldu.

Lexington Avenue 63rt Street istasyonunda pazar günü sabah saatlerinde 39 yaşındaki Kemal Semrada, Emine Yılmaz Özsoy’u hareket halinde metronun önüne iterek ağır yaralanmasına neden oldu.

New York Times‘ın aktardığına göre Semrade, pazartesi günü geç saatlerde Queens’teki La Guardia Havaalanı yakınlarındaki bir evsiz barınağında tutuklandı. ‘Cinayete teşebbüsle‘ suçlanan Semrade’nin çıkarıldığı mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Semrade’nin bu saldırıyı neden gerçekleştirdiği bilinmezken, savcı Carolyn McGuigan saldırının ‘sebepsiz’ olduğunu söyledi.

Omurgasındaki yaralanmalar ve başındaki kesikler nedeniyle hastanede tedavi gören Özsoy’un durumunun kritik olduğu bildirildi. Zor bir ameliyat geçiren ve felç kalma riski taşıyan Özsoy’un tedavi masrafları için GoFundMe isimli bağış sitesinde kampanya düzenlendi.

Özsoy’un eşi Ferdi Özsoy, bağış toplama sayfasında yayınlanan açıklamasında eşine yapılan saldırıyı ‘kimsenin başına gelmemesi gereken trajik bir olay‘ olarak nitelendirdi. Yaralarının hareket kabiliyetini etkileyeceğini ve kendisi için ‘önemli kısıtlamalar’ yaratacağını söyledi.

İstanbul’da Hürriyet Daily News’in sayfa tasarımlarını yapan Özsoy, 2017’de ABD’ye taşınmıştı.