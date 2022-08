New York Valisi’nden Salman Rüşdi açıklaması: Kalem bıçağa galip gelecek

Yazar Salman Rüşdi’nin bıçaklı saldırıya uğradığı eğitim merkezini ziyaret eden New York Valisi Kathy Hochul, “yüksek sesle konuşmak bizim DNA’mızda var” dedi.

Vali Kathy Hochul

AA’nın aktardığına göre, New York eyaletinin batısında bulunan Chautauqua şehrinde, ‘Şeytan Ayetleri’ kitabının yazarı Salman Rüşdi’nin Hadi Matar isimli zanlı tarafından bıçaklandığı eğitim merkezini ziyaret eden Hochul, “Yüksek sesle konuşmak bizim DNA’mızda var. Bu nedenle bilgelik her zaman cehalete üstün gelecek, hoşgörü her zaman nefrete galip gelecek, cesaret her zaman korkuya galip gelecek ve kalem her zaman bıçağa galip gelecektir” ifadelerini kullandı.

Rüşdi’yi kurtarmak için saldırganın üzerine atlayarak risk alan kurum çalışanlarına teşekkür eden Hochul, Chautauqua Enstitüsü’nün düşünce özgürlüğü ve insan hakları konularında yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, söz konusu saldırıyı gerçekleştirmek için bu mekanın özellikle seçilmiş olabileceğine işaret etti.

Hochul, son zamanlarda radikal hareketlerin çoğaldığına dikkat çekerken, eyalete yönelik terör saldırılarını engellemek için ‘sosyal medya izleme programı’ üzerinde çalıştıklarını kaydetti.