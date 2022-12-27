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Yaramazlara biraz batar!

New York Times’tan ‘revani’ tarifi: Limonlu hafif bir cheesecake gibi

The New York Times, okurlarıyla türk mutfağının çok eski tatlarından olan ‘revani’nin tarifini paylaştı. Tatlı, limonlu cheesecake’e benzetildi.

Osmanlı döneminde Ermenistan’ın ve Erivan’ın fethedilmesi şerefine saray aşçılarının icat ettikleri ve Erivan zaferi sebebiyle ‘revani’ adı verdikleri tatlı, The New York Times’a haber oldu.


Yemek yazarı Melissa Clark tarifi, Britanyalı kültürel antropolog Claudia Roden’ın kitabı Claudia Roden’s Mediterranean’dan (Claudia Roden’n Akdenizi) uyarladığını yazdı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Clark, revaninin cheesecake’e benzediğini söyledi: “Bu yoğurtlu Türk keki, limon kokulu cheesecake’e benziyor ancak daha hafif ve daha taze, daha keskin bir tada sahip.”

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