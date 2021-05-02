New Orleans usulü kampanya: Bir ‘şat’ aşıya bir ‘şat’ içki

Sürdürülebilirliğin trend değil bir yaşam şekli olduğunu savunan, yavaş moda markası Giyi’nin kurucusu Göknil Bigan: Güzelliğinin, rahatlığının, tasarımının yanında bir de fayda yaratan, giyen kadına özgürlük katan, doğal elyaflardan, hikayesi olan bir elbise olsun istedim.