Nevşehir’deki balon kazası: Pilot tutuklandı

Nevşehir’de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu iki turistin öldüğü, üç turistin yaralandığı kazayla ilgili balon pilotu tutuklandı.

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Kentte dün sabah saatlerinde, sepetindeki turistlerle Zelve Ören Yeri mevkisinden kalktıktan sonra turun ardından Kavak beldesi yakınlarında Killik bölgesine inerken meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sıcak hava balon pilotu M.M.A.K’nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Nevşehir Adliyesi’ne sevk edilen M.M.A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kazada, ikisi mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.