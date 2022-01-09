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Yaramazlara biraz batar!

Nevşehir’de ellerinde sopalarla yürüyen Suriyeliler gözaltında

Nevşehir’de ellerinde sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valiliğin açıklamasından aktardığına sosyal medyada, ‘Suriyelilerin ellerinde sopayla Nevşehir sokaklarında dolaşırken görüntüleri‘ şeklindeki paylaşımın ardından harekete geçildiği belirtildi.


Açıklamada, servis edilen görüntüyle ilgili inceleme yapıldığı, 12 Aralık 2021 akşamına ait görüntünün bir düğünden çıkıldıktan sonra çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

12 Aralık’ta sosyal medya hesabında paylaşımı yapan kişi ve ellerinde sopa olan iki kişinin gözaltına alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan araştırmada bahse konu olayın 12.12.2021 günü ilimiz merkezinde gerçekleşen Suriyelilere ait bir düğün dağılımı sonrasında gerçekleştiği, bahse konu videonun bu düğün dağılımda çekilerek Tik Tok adlı sosyal medya paylaşım sitesinde yine 12.12.2021 günü yayınlandığı anlaşılmıştır. Paylaşımı yapan şahıs ile videoda ellerinde sopa ile görünen iki şahıs yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında hukuki süreç yürütülmek üzere soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca yapılan araştırmalarda bahse konu gün ve öncesinde herhangi bir kavga ya da yürüyüş konusunun meydana gelmediği, konunun düğünün sonlanması neticesi oluşan kalabalık olduğu anlaşılmıştır.”

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