Netflix’ten yeni ‘seri katil’ filmi: ‘The Good Nurse’ten ilk fragman geldi

Oscarlı aktör Eddie Redmayne‘in seri katili canlandırdığı ‘The Good Nurse’ filminden ilk fragman geldi. 26 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak olan filmde Redmayne ile başrolleri bir diğer Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain paylaşıyor.

Fotoğraflar: Netflix

‘A War’ filmi ile ‘En İyi Yabancı Dilde Film Oscar’ını alan Danimarkalı yönetmen Tobias Lindholm‘un yönetmen koltuğunda oturduğu film gerçek bir hikayeye dayanıyor.

‘Ölüm Meleği’ olarak bilinen erkek hemşire Charlie Cullen’ın hikayesinin anlatıldığı filmin konusu şöyle: “İyi bir aile babası gibi görünen ve işinde sorumluluk sahibi bir sağlık personeli olan Cullen, 16 yıl boyunca New Jersey ve Pennsylvania’daki dokuz hastanede 300’den fazla kişinin ölümüne neden olur. İnsanları öldürme konusundaki saplantısı onu, tarihin en yüksek sayıda kurbana sahip olan seri katillerinden birine dönüştürür.”

Jessica Chastain ve Eddie Redmayne ikilisiyle beraber Nnamdi Asomugha, Kim Dickens, Malik Yoba, Alix West Lefler ve Noah Emmerich gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘The Good Nurse‘, 26 Ekim’de Netflix’te gösterime girecek.