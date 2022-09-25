Netflix’te tutuşmaya hazır bir kıvılcım: Athena

ZEYNEP GÜVEN ÜNLÜ

Yönetmen Romain Gavras, insanın tarih boyunca kah katlanarak kah isyan ederek yaşadığı ‘adaletsizlik ve kötülüğü’, yoksul Müslümanların oturduğu Paris banliyösünde geçen bir aile hikayesi üzerinden anlatıyor.

Athena pazar günü evime bomba gibi düştü.

İnsan Athena gibi filmleri izleyince sormadan edemiyor: ‘Nasıl oluyor da dünya hala başımıza yıkılmıyor?’

Bir yandan da, dünya her gün birilerinin başına yıkılıyor. İşte, bugünlerde de İran’da Mehsa Emini’nin yaktığı özgürlük ateşini harlayan kadınların başına yıkılıyor.

Belki de daha şaşırtıcı olan şu: İnsan her seferinde o yıkıntıların arasından doğrulup ayağa kalkmayı nasıl başarıyor?

Festivalde kopan gürültü

Filmle ilgili yazılara göre, 41 yaşındaki Fransız yönetmenin filmi 2 Eylül’de Venedik Film Festivali’nde ilk kez gösterildiği sinema salonuna da bomba gibi düşmüş.

Seyircinin çığlıklar eşliğinde izlediği filmin sonunda yönetmen dakikalarca alkışlanmış. Kelimenin tam anlamıyla ‘gürültü kopmuş’.

Athena ne anlatıyor?

Paris’te çoğunlukla yoksul göçmenlerin oturduğu banliyölerden Athena’da yaşayan 13 yaşındaki Cezayir asıllı İdir, polis tarafından öldürülür.

Daha sonra öldürenlerin polis değil, ortalığı karıştırmak için polis kılığına giren aşırı sağcı bir grup olduğu açıklanır ama olaylar bir kere çığrından çıkmıştır. Athena’da devlete isyan başlar.

İdir’in iki abisinden biri Abdel, Fransız ordusunda askerdir. Kardeşinin ölümüyle çok sarsılsa da görevi ve kişiliği gereği sükunetini korumayı başarır.

Abdal (Dali Benssalah) ve Karim (Sami Slimane) Athena’daki trajedinin iki kahramanı

Diğer abi Karim, daha genç ve çok öfkelidir. Kendisi gibi başka öfkeli gençlerle birlikte Athena’yı işgal eder, kardeşini öldüren polislerin adı açıklanıncaya kadar savaşa devam edeceğini ilan eder.

97 dakika boyunca iki kardeşin hem birbirleriyle hem de kendi içlerinde yaşadıkları savaşı izleriz.

Son iki günde Athena’yla ilgili birçok tanıtım ve eleştiri yazısı yayımlandı. Çoğu filmin ne kadar etkileyici olduğundan bahseden olumlu yazılardı. Vulture’dan Bilge Ebiri, ‘izlediğim en iyi filmlerden biri’ dedi.

‘Filmlerin dünyayı değiştirebileceğini sanmıyorum’

Romain Gavras CNN’den Thomas Page’e verdiği söyleşide, anlattığı hikayenin ‘bir kıvılcımın nasıl savaşa, özellikle de iç savaşa dönüşebileceğini gerçek zamanlı olarak gösterdiğini‘ söylüyor.

Zamandan ve mekandan bağımsızlığını vurgulamak için de, “Bugün Fransa’da bir banliyöde geçiyor, geçmişte Truva Savaşı’nda geçmiş olabilir, gelecekte pekala içinde Elon Musk’ın da olduğu Ay’daki bir savaşta yaşanabilir” diyor.

Film, adının da çağrıştırdığı gibi Yunan Tragedya kuralları dikkate alınarak çekilmiş. Olaylar 24 saat içinde başlayıp bitiyor, aynı mekanda geçiyor ve ana karakterler üzerinden ilerliyor. Sahneler, kostümler ve müzik öyle ince hesaplanmış ki, göz bugünün Paris’ini görürken zihinde ara ara antik Yunan beliriyor.

‘Yalnızca kendime ve sinemaya karşı sorumluyum’

Ne kadar sert olsa da duyguları esir almıyor, taraf tutmuyor, ahlak dersi vermiyor.

Gavras kendini ahlaki anlamda yalnızca inançlarına ve sinemaya karşı sorumlu hissettiğini söylemiş röportajda. Çünkü ‘sinemanın dünyayı değiştireceğine’ inanmıyor: “İnsanlar şiddet içeren filmlerin, video kliplerin, bilgisayar oyunlarının, rap müziğin çocukları öfke ve isyana sürüklediğini söylüyor. Bence gerilim gerçek sorunlardan çıkar; eğitim gibi, parasızlık gibi… Fimler sinemayı değiştirir, dünyayı değiştirmez. Bazen ‘Ah, sinema dünyayı daha iyiye doğru değiştirecek’ deniyor, bunu Hollywood yapıyor. Bunu deneyen çok film oldu ama dünya gittikçe daha b.ktan hale geldi.”

Yönetmen çatışma sahnelerini çekerken neredeyse hiç bilgisayar kullanmamış

Romain Gavras ‘insanlık için film çekmediğini’ söylüyor ama insanlık adına yapılan işlerden çok daha etkili olduğu kesin.

Bu arada sinemaseverlerin dikkatinden kaçmamıştır, tanıdık bir soyadı var yönetmenin. Evet, kendisi bugün 89 yaşında olan Yunan asıllı yönetmen Costa Gavras’ın oğlu.