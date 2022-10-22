Netflix ‘Yüzyıllık Yalnızlık’tan ilk tanıtımı paylaştı

Dijital yayın platformu Netflix, Nobel ödüllü Kolombiyalı gazeteci-yazar Gabriel García Márquez’in başyapıtı ‘Yüzyıllık Yalnızlık’ın dizi uyarlaması ‘One Hundred Years of Solitude’ dizisinden ilk tanıtımı paylaştı.

Netflix, 2019 yılında Gabriel García Márquez’in 1967 tarihli başyapıtı Yüzyıllık Yalnızlık’ın yayın haklarını aldığını ve dizi uyarlamasının hazırlıklarına başladıklarını duyurmuştu.

Kitabın ilk uyarlaması olacak İspanyolca dizi, Nobel Ödüllü yazarın memleketi Kolombiya’da çekiliyor. Dizinin baş yapımcılığını Márquez’in oğulları Rodrigo García ve Gonzalo García Barcha üstleniyor.

Rodrigo García konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Márquez’in Yüzyıllık Yalnızlık’ın bir filmin süresi içine sığdırılamayacağını ve İspanyolcadan başka bir dilde anlamını yitireceğini düşündüğü için yıllarca romanın film haklarını satmaya yanaşmadığını’ belirtmişti.

Ancak ‘bu dönem dizilerin altın çağını yaşadığını ve romanı hakkıyla ekranlara taşımak için uygun şartların oluştuğunu’ ifade etmişti.

Eseri diziye uyarlaması için Netflix’in tercih edilmesinde, şirketin Latin Amerika’nın en iyi yetenekleri ile çalışma sözü ve İngilizce olmayan yapımlarının (Narcos, Roma) dünyada ses getirmesi oldukça etkili olmuş.

Büyülü gerçekçiliğin en önemli temsilcilerinden olan Márquez’in eseri; José Arcadio Buendía gördüğü bir düş sonrası nehir kenarında Macondo adında bir kasaba kurmasıyla başlıyor ve Buendia ailesinin uzun yıllara yayılan hikayesini anlatıyor.

Netflix, ilk tanıtımını dün Márquez’in Nobel Edebiyat Ödülü’nün açıklanmasının 40’ıncı yıldönümünde sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yirminci yüzyılın en sevilen romanlarından olan eser, kırk yedi milyon basıldı ve kırk altı dile çevrildi.