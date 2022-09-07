Netflix Türkiye’den beş aylık eğitim: ‘Şahane bir dizi fikri’ olanlar için uygulamalı yazarlık

Netflix Türkiye, dizi senaryosu yazarlığı alanında kariyerini geliştirmek isteyen yaratıcıları desteklemek amacıyla Tatino Films ve Impact Hub iş birliğinde ‘Netflix Series Lab’ projesini hayata geçiriyor.

AA’nın haberine göre, uluslararası dizi-film endüstrisi profesyonellerinin beş ay boyunca eğitimler vereceği ve mentorluk yapacağı projenin son başvuru tarihi 25 Eylül. Bugün başlayan başvurular Impact Hub’ın web sitesi üzerinden yapılıyor. 1 Kasım’da başlayacak eğitimler 28 Şubat’a kadar devam edecek.

Türkiye’deki kreatif endüstriye dünya çapında destek vermek amacıyla Series Lab projesini hayata geçiren Netflix Türkiye, uygulamalı eğitimlerle senaryo yazarlarının Netflix’in dünyada en çok izlenen dizi formatlarına en iyi şekilde uyum sağlamalarına odaklanacak.

Series Lab, izleyicilerin ilgisini çekecek dizi yazma konusunda, proje geliştirme sürecinden uygulamaya koyma aşamasına kadar eğitimlerle katılımcılara rehberlik edecek.

Katılımcılar eğitim boyunca global dizi sektöründeki trendler hakkında güncel bilgi sahibi olurken dünyanın farklı coğrafyalarından izleyicilerin ihtiyaçlarını anlama noktasında deneyim kazanacak.

Netflix yöneticilerine projelerini birebir sunma imkanı

Netflix Series Lab ilk etapta yüz yüze gerçekleşecek beş günlük yoğun atölye çalışmalarının ardından üç aylık online eğitimlerle devam edecek. Ardından Netflix yöneticilerinden oluşan bir gruba projelerini birebir sunma imkanına sahip olacak olan katılımcılar çok farklı ülkelerin yaratıcı endüstrilerinden mentorlar eşliğinde üç haftalık özel bir eğitim daha alacaklar.

Proje, katılımcılara Netflix’in içerik geliştirme, sunma ve gerçekleştirme süreçlerini anlamanın yanı sıra dünyadaki yaratıcı endüstriden üst düzey isimlerle tanışma fırsatı sunacak.