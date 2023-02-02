Netflix, şifre paylaşımını önlemek için geliştirdiği sistemi açıkladı

Netflix, farklı hanelerde aynı hesabın kullanılmasını önlemek için geliştirdiği sistemin nasıl çalışacağını açıkladı.

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Netflix’i arkadaşının, ailesinin, eski sevgilisinin hesabı yoluyla farklı bir evden kullanma devri kapanıyor.

Netflix’in geçen aylarda doğruladığı şifre paylaşımını engellemeye yönelik yeni sisteminin nasıl çalışacağı belli oldu.

The Streamable’ın aktardığına göre Netflix, Mart sonunda getirmeyi planladığı sistemle sadece aynı hane içinde şifre paylaşımı yapılmasını amaçlıyor.

Buna göre hesabın açıldığı cihazlar, hesap sahibinin evindeki modeme 31 gün içinde bir kez bağlanmazsa bloke olacak.

Cihazın ana lokasyona bağlı olup olmadığını anlamak için de IP adresleri, cihaz kimlikleri ve hesap aktivitesi göz önünde bulundurulacak.

Seyahatte olanlara geçici şifre

Seyahat halinde olan kişiler ise hesaplarına erişmek üzere geçici bir şifre alabilecek ve bu şifreyi 7 gün üst üste kullanabilecek.

Yeni sistemin uzun süreli seyahat eden ya da şehir dışında okuyan öğrenciler gibi farklı yerlerde yaşayan kişiler üzerinde nasıl bir etkisinin olacağı ise belirsizliğini koruyor.