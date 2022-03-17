Netflix evler arası şifre paylaşımının önüne geçecek özelliği devreye aldı

Çevrimiçi dizi-film platformu Netflix, farklı hanelerde aynı hesabın kullanılmasını önlenmek için harekete geçti.

Şifre paylaşımıyla başkalarının da hesabından yararlanmasını sağlayan kullanıcılardan ekstra ücret talep edilecek.

Önümüzdeki hafta devreye girecek ve şimdilik üç ülkede (Şili, Kosta Rika, Peru) test edilecek özellikle ilgili Netflix’in blogundan şunlar kaydedildi: “Standart ve premium aboneliklerimizde, birlikte yaşayan insanlar için farklı profil özelliğiyle Netflix hesabı paylaşmayı kolaylaştırdık. Bu çok popüler olmakla birlikte Netflix’in nasıl ve ne zaman paylaşılabileceği konusunda karışıklığa neden oldu. Bunun bir sonucu olarak hesaplar haneler arasında paylaşılır hale geldi, bu da bizim üyelerimiz için yeni film ve dizilere yatırım yapma kapasitemizi etkiledi.”

Test edilen yeni özellikle Netflix aboneleri, yeni abonelikten daha düşük bir ücret karşılığında birlikte yaşamadıkları iki kişi için alt hesap açabilecek.

Değişikliğin tüm ülkelerde uygulamaya başlamadan önce üç ülkede deneneceği vurgulandı.