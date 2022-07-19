Netflix şifre paylaşımını önlemek için başlattığı uygulamayı genişletiyor

Netflix, farklı hanelerde aynı hesabın kullanılmasını önlenmek için başlattığı uygulamayı beş ülkede daha devreye sokuyor.

Netflix’i arkadaşının, ailesinin, eski sevgilisinin hesabı yoluyla farklı bir evden kullananları tedirgin eden haber mart ayında gelmişti.

Test edilmeye başlanan yeni ödeme planıyla farklı hanelerden kişilerin Netflix’ten yararlanması için, yeni üyelikten daha düşük olan bir ücret ödenmesi gerekiyor.

Şili, Kosta Rika, Peru’da halihazırda uygulanan ödeme planıyla ekstra ücret ödenerek yeni ev ekle seçeneğinden yararlanılabiliyor.

Önümüzdeki aydan itibaren Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala ve Honduras’ta da ekstra ücretli uygulama başlıyor.

Netflix’in tahminlerine göre, kurallarını ihlal ederek kullanıcı adı ve şifre paylaşımı yapan müşterileri nedeniyle dünyada 100 milyon ödeme yapmayan hane hizmetten yararlanıyor.

Platformun ürün inovasyon direktörü uygulamanın genişletildiğini duyurduğu blog paylaşımında “Haneler arası yaygın şekilde şifre paylaşımı hizmetimize yatırım yapma ve geliştirme kapasitemizi kısıtlıyor” ifadelerini kullandı.

Değişikliğin zaman içinde diğer ülkelerde de uygulanması bekleniyor.