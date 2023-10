Netflix, Kennedy dizisi için ilk adımı attı: The Crown’un ABD versiyonu

Netflix, eski ABD başkanı John F. Kennedy’nin (JFK) hayatını anlatacak yeni bir diziye onay verdi.

John F. Kennedy, eşi Jacqueline Kennedy’yle. JFK 1963’te Dallas’ta öldürülmüştü.

Variety’nin haberine dizi, Fredrik Logevall imzalı ‘JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956’ adlı kitaptan uyarlanacak.

İki sezonluk dizinin ilk sezonunda John F. Kennedy’nin doğumundan Massachusetts senatörlüğünün ilk yıllarına kadar işlenecek.

Dizinin senaryosunu ‘Forrest Gump’ ile Oscar kazanan Eric Roth yazacak. Chernin Entertainment’dan Peter Chernin ve Jeenno Topping ise yönetici yapımcı olarak görev alacak.

Netflix, ABD’nin en etkili ailelerinden birini anlatacağı düşünülürse diziyi, İngiliz kraliyeti ve 2’nci Elizabeth’in hayatını anlatan ‘The Crown’un Amerikan versiyonu olarak değerlendiriyor. Kennedy’nin farklı yaşlarını farklı isimlerin canlandırıp canlandırmayacağı henüz bilinmiyor.