Netflix yeni yıla fitness içerikleriyle giriyor: Zamanlama manidar!

Dijital yayın platformu Netflix, 30 Aralık’tan itibaren ‘Nike Training Club’ başlığı altında fitness içerikleri yayınlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: Nike Training Club

Netflix, yeni yıla girerken spora başlama kararı verenlerin radarına girmek için ‘mükemmel bir zamanlamayla’ duyurduğu işbirliği kapsamında siteye fitness içerikleri ekliyor.

Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada, Nike’ın fitness uygulaması olan Nike Training Club’ın içerikleri, izleyicinin kendi başına fitness yapmasına imkan tanıyan eğitim programlarını kapsıyor.

Toplamda 30 saatlik eğitim programını içeren Nike Training Club, iki bölüm halinde yayımlanacak.

Kullanıcılar, bu içeriklerde hem tüm fitness seviyeleriyle ilgili bilgilere ulaşacak hem de antrenman yapacak.

İçerikte yer alacak kategoriler ise şu şekilde açıklandı: