Netflix, düşük gelirli ülkelerde abonelik ücretini indirdi

Dijital yayın platformu Netflix, kişi başına düşen gelirin düşük olduğu ülkelerde abonelik ücretlerini yüzde 20 ila 60 oranında indirdi. Listede Türkiye yok.

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The Hollywood Reporter‘ın aktardığına göre indirim, kuzey, orta ve güney Afrika, Sahra Altı Afrika, Ortadoğu, orta ve doğu Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerindeki bazı ülkeleri kapsıyor.

Kişi başına düşen geliri gözeten platform, gelirin daha yüksek olduğu Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da indirim yapmadı.

Çoğunlukla ‘temel plan’ı kapsayan ve ülke bazında farklılık gösteren indirimler yüzde 20 ile 60 arasında değişiyor.

Örneğin Malezya’da temel planın üyelik ücreti yüzde 20 indirildi ve 35 ringgitiden (148,99 lira) 28 ringgitiye (119,20 lira) düştü.

Ampere Analysis araştırma yöneticisi Toby Holleran, 230 milyondan fazla üyesi bulunan Netflix’in belli planlardaki indirimlerinin 10 milyondan fazla üyeyi kapsadığını ve toplam üye sayısının yüzde 4’ünden fazlasına denk geldiğini söyledi.

Son dönemde Türkiye’deki fiyat artışlarıyla da gündeme gelen Netflix, son olarak 17 Ocak’ta abonelik ücretlerine zam yapmıştı.