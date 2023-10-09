Netflix ‘Çığlık Çığlığa’ seçkisini duyurdu

Netflix, oyun ve içerik kütüphanesine izleyenleri ‘Çığlık Çığlığa’ bırakacak yepyeni oyun, film ve diziler eklemeye başladı.

Seçkide Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği, Mary Shelley imzalı Frankenstein’dan esinlenen ‘Yaratılan’; Mike Flanagan’ın yeni dizisi ‘Usher Evi’nin Çöküşü’, Chloe Dumont imzalı ‘Fair Play’, David Fincher’ın merakla beklenen yeni filmi ‘The Killer’, başrolünde Julia Roberts’ın oynadığı ‘Leave the World Behind’ ve Benicio Del Toro, Justin Timberlake ve Alicia Silverstone’u bir araya getiren ‘Reptile’ da var.

‘Society of the Snow’ ve ‘Lupin: 3. Kısım’ gibi sınırları aşan hikayeler de izleyiciyle yine ‘Çığlık Çığlığa’ seçkisi altında buluşacak.

Platformun oyun kataloğuna ise çok sevilen aksiyon ‘Dead Cells: Netflix Edition’, bilmece ‘Slayaway Camp: Netflix & Kill’ ve yayınlandığı günden itibaren çok beğenilen kültleşmiş oyun ‘Oxenfree II: Lost Signals’ da dahil ediliyor.