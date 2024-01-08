Netanyahu, bakanları yalan testinden geçirmeyi planlıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantılarına katılan bakanları yalan makinesi testinden geçirmeyi planladığını söyledi.

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AA’nın Jerusalem Post gazetesinden aktardığına göre Netanyahu, güvenlik ve kabine toplantılarına katılan tüm bakanların yalan makinesi testine tabi tutulmasına ilişkin bir yasa teklifinde bulunmayı planlıyor.

Habere göre Netanyahu bu planını, ‘İsrail Meclisinin sızıntı belasından muzdarip olduğunu’ belirttiği kabine toplantısı sırasında duyurdu.

Netanyahu, böyle devam etmeye hazır olmadığını belirterek, bu yasanın geçmesi gerektiğini kaydetti.

Güvenlik Kabinesinin 4 Ocak’taki toplantısında birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar çıkmıştı.

Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid, “Kabineden sızanlar bir rezalet ve kabinenin tehlikeli olduğunun bir başka kanıtı” ifadelerini kullanmıştı.