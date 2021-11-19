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Yaramazlara biraz batar!

Neslihan Kaya cinayeti: Katil zanlısı yakalandı

Gaziantep’te bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı.

Önceki gün, Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi’nde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan cesedin iki çocuk annesi Neslihan Kaya’ya ait olduğu belirlenmişti.


Polis, 41 yaşındaki Kaya’nın katil zanlı ya da zanlılarını yakalamak için özel ekip kurdu.

Olayın yaşandığı bölgedeki 148 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının 30 yaşındaki T.D. olduğunu belirledi.

Şehrin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarına zanlının fotoğrafları gönderildi. Ayrıca zanlının kent merkezinde ve il dışında gidebileceği yerlere ekipler yönlendirildi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu T.D’yi bir işyerinde saklanırken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D, basın mensuplarına pişman ve olay sırasında alkollü olduğunu söyledi.

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