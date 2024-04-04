Nesli tükendiği ilan edilmişti: Java kaplanı yaşıyor olabilir

Nesli tükendiği sanılan Java kaplanının yaşıyor olabileceğine dair ize rastlandı.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) 2008’de Java kaplanının neslinin tükendiği ilan etmişti. Doğada en son 1976’da görülen Java kaplanının yaşıyor olma ihtimali ortaya çıktı.
Endonezya’da yaban hayatı koruma çalışmaları yürüten araştırmacı Kalih Raksasewu, beş yıl önce Java kaplanına ait olduğu düşünülen bir kıl örneği buldu.
Raksasewu bu ize görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak ulaştı.
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre bilim insanları türe ait olduğu düşünülen kıl örneğini inceledi.
Kıl örneğindeki DNA diziliminin, Endonezya Hayvanbilim Müzesi’nde 1930’da doldurulmuş bir Java kaplanının kürkündeki kıllarla en yakın eşleşmeyi sağladığı tespit edildi.
Araştırma yazarları, Java kaplanı hakkındaki bulguların saha çalışmaları ve ileri genetik taramalarla test edilmesi gerektiğini belirtti.
Endonezya Çevre Bakanlığı bunun üzerine doğada gözlemlemek için kamera tuzakları ve genetik incelemeler yapılacağını açıkladı.