Nesli tehlike altındaki Fırat kaplumbağası Adıyaman’da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağası, Adıyaman’daki balıkçılar tarafından görüntülendi.

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Merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarındaki Atatürk Barajı kıyısında avlanan amatör balıkçılar, misinaya farklı bir kaplumbağanın takıldığını gördü. Kıyıya çektikleri kaplumbağa, bir süre sonra misinadan kurtularak suda kayboldu. Balıkçılar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüleri inceleyen Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, hayvanın nesli kritik tehlike altındaki ‘Rafetus Euphraticus’ diğer adıyla Fırat kaplumbağası olduğunu söyledi.

Mezopotamya’da yaşıyor

Trionychidae familyasından olan kaplumbağanın sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşadığını anlatan Yıldız şöyle konuştu:

“Bu hayvan sadece Mezopotamya bölgesinde yaşıyor. Dicle ve Fırat su havzalarında İran, Türkiye, Suriye, Fırat ve Dicle’nin devam ettiği her yerde bulunuyor. Bu kaplumbağalar yumurtalarını normalde Dicle ve Fırat’ın kıyısında bulunan kumun ve yumuşak toprakların içerisine bırakıyorlar ama barajlar yapılınca bu bölgeler su altında kalıyor. Su altında kalınca üreme özelliklerini kaybediyorlar. Çünkü yumurtalarını bırakacak uygun ortam bulamıyorlar.”

Yıldız’ın balıkçılara da uyarısı vardı: “Balıkçı arkadaşlarımızdan özellikle ricamız, bu hayvana zarar vermesinler. Yakaladıkları anda tekrar suya bıraksınlar. Çünkü Fırat kaplumbağası nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir hayvan.”