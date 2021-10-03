Neşet Ertaş hakkında yeni kitap: ‘Kentin Tezenesi’

Dokuzuncu ölüm yıldönümünde anılan halk ozanı Neşet Ertaş hakkında yeni bir kitap yayımlandı. Anı Yayıncılık, gazeteci Yunus Ülger’in, ‘Neşet Ertaş – Kentin Tezenesi’ adlı kitabını, geride bıraktığımız eylül ayında yayımladı. Kitapta, Ülger’in 2000 yılının başlarında ozanla Almanya’daki evinde yaptığı ve ilk kez yayımlanan söyleşisiyle daha önce basında yer almış röportajlar yer alıyor. Ayrıca Ülger’in, ozanın müziğini daha iyi anlamaya yönelik betimleyici ve açıklayıcı denemeleri de bulunuyor.

Anı Yayıncılık kitapla ilgili, şu ifadeleri kullandı: “20. yüzyılın halk ozanlarından olan Neşet Ertaş’ı çok daha yakından tanımak, yeniden onunla bağ kurmak isteyen yediden yetmişe tüm okurlara Neşet Ertaş’ı unutturmamak adına bu eser yayınlanmıştır. Neşet Ertaş’ı tanıyan ve söyleşiler yapan gazeteci Yunus Ülger, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ‘Nehir Söyleşisi’ni tüm okurlara armağan etmiştir. Anı Kültür olarak bu eşsiz eseri yayınlamaktan ve siz değerli okurlarımıza sunmaktan mutluluk duyarız.”

‘Sağlığında yayımlatmak isterdim‘

Gazeteci Yunus Ülger

Yunus Ülger, kitabı Neşet Ertaş hayattayken yayımlatmayı çok istediğini, ancak özel sebepler nedeniyle bunun mümkün olamadığını söyledi.

Geç de olsa kitabının yayımlanmış olmasından mutluluk duyduğunu belirten Ülger, “Amacımın, ozanın yaşamını çocukluğundan itibaren belgelemek, böylece daha iyi tanınmasına katkıda bulunmak ve araştırmacılara veri sağlamak” dedi.

Ozanın müziği, sanat ve yaşam felsefesi hakkında da denemeler yazan Ülger, bu denemelerin Ertaş’ın müziğini anlamada bir giriş niteliğinde olduğunu belirtti. Ülger, ozan hakkında şimdiye kadar birçok kitap yayımlandığını hatırlatarak, bu çalışmalarda müziğinin yeterince incelenmediğini söyledi.

Ülger, kitabına ‘Kentin Tezenesi” adını verme sebebini ise şöyle açıkladı: “Neşet Ertaş, yıllardır hep ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak anılır. Ne var ki bu niteleme, ozanının müziği için yanlış bir niteleme. Ayrıca, halk ozanları için söylenen, ‘Mahalli Sanatçı’ gibi bir küçümseme de içeriyor. Ozanın müziğinde bozkırın etkisi elbette var, ancak o bir kent ozanı, ilk gençlik yıllarında kente gelmiş, en önemli eserlerini burada oluşturmuştur. Atalarından farklı olarak kentte birçok sanatçıyı dinlemiş, onlardan etkilenmiştir. Dolayısıyla Neşet Ertaş, ‘Kentin Tezenesi’dir. Bu savımı kitabımda kanıtlamaya çalıştım.”