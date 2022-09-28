Nepal’de kaybolan ünlü dağcı Hilaree Nelson’ın cesedine ulaşıldı

Nepal’deki Manaslu dağının zirvesine yakın bir yerde buz yarığına düştükten iki gün sonra ABD’li ünlü dağcının cansız bedenine ulaşıldı.
Pazartesi günü kaybolan Hilaree Nelson’ı arama çalışmaları kötü hava koşulları nedeniyle aksaklıklara uğramıştı. Salı günü başlayan helikopter destekli kurtarma çalışmaları sonucunda Çarşamba günü Nelson’ın bedenine ulaşıldı.
NBC’nin haberine göre keşif gezisini düzenleyen Shangria La Trek’in yetkilileri ünlü dağcının bedeninin Katmandu’ya transfer edildiğini aktardı.
Tur şirketi Elite Exped ve kurucu ortağı olan Nepal doğumlu İngiliz dağcı Nims Purja Instagram gönderisinde, ekibin Nelson’ın bedenine ulaştığını yazdı.