Ünlü dağcı Hilaree Nelson, Nepal’de dağdan inerken kayboldu

ABD’li ünlü dağcı Hilaree Nelson’ın, Nepal’in Manaslu dağından kayakla iniş yaparken derin bir yarığa düşerek kaybolduğu bildirildi.

Fotoğraf: The North Face

Tanık ifadelerine göre zirveye ulaştıktan sadece 15 dakika sonra yarık buz olarak bilinen 600 metrelik bir boşluğa düşen 49 yaşındaki Nelson, pazartesi günü partneri Jim Morrison’la dünyanın sekizinci en yüksek dağının zirvesine başarıyla çıktıktan sonra Manaslu’da kayak yapıyordu.

Geziyi organize eden ‘Shangri-La Nepal Treks’ten Jiban Ghimire, AFP’ye verdiği demeçte, “Dün zirveden inerken kısa bir süre sonra kaza geçirdi, olayları netleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Aynı gün çığ düştü; bir ölü, onlarca yaralı var

Ülkenin turizm bakanlığı aynı gün, 8163 metrelik dağdaki 3’üncü ve 4’üncü kamplar arasındaki bölgeye çığ düştüğünü; Nepalli bir dağcının öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Kötü hava koşulları nedeniyle pazartesi günü uçamayan helikopterlerin salı günü kaza bölgesine ulaştığını belirten Shangri-La yetkilisi Ghimire, Morrison’ın güvenli bir şekilde ana kampa ulaştığını ve arama kurtarma ekibine eşlik ettiğini de sözlerine ekledi.

Dünyanın en yüksek iki zirvesine 24 saatte çıkan ilk kadın

Hilaree Nelson, 2012’de dünyanın en yüksek dağı Everest ve bitişiğindeki Lhotse’ye 24 saat içinde çıkan ilk kadın olmuştu.

Altı yıl sonra, Lhotse’ye dönerek dağın ilk kayak inişini yaptı ve ‘National Geographic Yılın Maceracısı’ ödülünü kazandı.

Dünyanın en yüksek 14 zirvesinden sekizine ev sahipliği yapan Nepal’in en önemli gelir kaynağı dağ turizmi.

Pandemi nedeniyle neredeyse tamamen duran dağ turizmi geçen yıl itibariyle dağcılara yeniden açılmıştı.