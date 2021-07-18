‘Nem çok nem’: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 42 derece oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre İstanbul’da hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi. Sıcaklığa nem de eklenince hissedilen sıcaklık 42 derece oldu.
Evlerinde sıcağa dayanamayan bazı İstanbullular sahil ve parklarda vakit geçirmeyi tercih etti. Kartal sahilindeki ağaçların altında oturanlar aileleriyle beraber gölgede serinlemeye çalıştı. Parktaki bir kişi, “Evde oturamaz hale geldik. Çoluk çocuk kaçtık, çimenlikte ağaçların altında serinlemek için” dedi.
Maltepe’de ise bir oto yıkamacıda ilginç görüntüler yaşandı. Sıcaktan bunalan bir vatandaş, kendine oto yıkamacıda su tutturarak serinlemeye çalıştı. İşyeri sahibi Atınç Kansu, “İşimiz araba yıkamak ama şimdi insan da yıkıyoruz. En azından serinletiyoruz” dedi.