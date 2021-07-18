‘Nem çok nem’: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 42 derece oldu

Aşılamada en önde giden ve bu nedenle normalleşme adımını ilk atan ülkeler arasında olan İsrail de Delta varyantının pençesinde. Vaka sayıları yeniden zirveye oturdu. Yeni bir kapanma henüz gündem de olmasa da gevşetilen bazı önlemler yeniden masada. Aşılamaya rağmen vaka sayılarında yaşanan rekor artışı ülkenin yeni Başbakanı Naftali Bennett şöyle açıkladı: “Pfizer aşısının Delta varyantına karşı etkinliği, sağlık yetkililerinin umduğundan daha zayıf. Tam olarak ne derece yardımcı olduğunu bilmiyoruz, ancak Delta varyantına karşı sağlık yetkililerinin beklediğinden çok daha az”