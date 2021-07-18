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Yaramazlara biraz batar!

‘Nem çok nem’: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 42 derece oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre İstanbul’da hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi. Sıcaklığa nem de eklenince hissedilen sıcaklık 42 derece oldu.

Fotoğraf: DHA

Evlerinde sıcağa dayanamayan bazı İstanbullular sahil ve parklarda vakit geçirmeyi tercih etti. Kartal sahilindeki ağaçların altında oturanlar aileleriyle beraber gölgede serinlemeye çalıştı. Parktaki bir kişi, “Evde oturamaz hale geldik. Çoluk çocuk kaçtık, çimenlikte ağaçların altında serinlemek için” dedi.


Maltepe’de ise bir oto yıkamacıda ilginç görüntüler yaşandı. Sıcaktan bunalan bir vatandaş, kendine oto yıkamacıda su tutturarak serinlemeye çalıştı. İşyeri sahibi Atınç Kansu, “İşimiz araba yıkamak ama şimdi insan da yıkıyoruz. En azından serinletiyoruz” dedi.

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DSİ dayanılmaz bir hafiflik ve laçkalıkla dereleri boğuyor

DSİ bilime dayanmayan, tahripkar uygulamalarıyla meydanı boş bulmuş, gemi azıya almış büyük bir laçkalık, denetimsizlik içinde koşturup duruyor.
Buna bir dur denmeli artık. Bilim dünyası, akademi gür bir ses çıkarmalı, DSİ’ye yaptıklarının doğru olmadığını söylemeli. Harikalar diyarı vadilerini, derelerini korumak için DSİ’ye dava açmaya hazırlanan Arhavi’ye destek vermeli. Bu destek, tüm Türkiye’nin derelerini kurtarmak, DSİ’yi ıslah etmek için de gerekli bir adım.

İsrail de Delta’nın pençesinde: BioNTech aşısı ‘umulandan zayıf’

Aşılamada en önde giden ve bu nedenle normalleşme adımını ilk atan ülkeler arasında olan İsrail de Delta varyantının pençesinde. Vaka sayıları yeniden zirveye oturdu. Yeni bir kapanma henüz gündem de olmasa da gevşetilen bazı önlemler yeniden masada. Aşılamaya rağmen vaka sayılarında yaşanan rekor artışı ülkenin yeni Başbakanı Naftali Bennett şöyle açıkladı: “Pfizer aşısının Delta varyantına karşı etkinliği, sağlık yetkililerinin umduğundan daha zayıf. Tam olarak ne derece yardımcı olduğunu bilmiyoruz, ancak Delta varyantına karşı sağlık yetkililerinin beklediğinden çok daha az”