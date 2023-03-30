Nehre düşen fotoğraf makinesi 13 yıl sonra bulundu: Fotoğraflar sapasağlam çıktı

ABD’nin Colorado eyaletinde nehirde dijital bir fotoğraf makinesi bulan adam, içinden sapasağlam çıkan fotoğraflar sayesinde makinenin sahibine ulaştı.

Coral Amayi (üstte) hem düğün fotoğraflarına hem eski makinesine kavuştu

Coral Amayi 2010 yılında Colorado’daki Animas nehrinde rafting yaparken dijital fotoğraf makinesini nehre düşürdü. Olayı çoktan unutmuşken sürpriz bir şekilde makinesine kavuştu.

12 Haziran 2010’da mı evlendiniz?

Geçtiğimiz günlerde Spencer Greiner, balık tutmak ve çöp toplamak için nehre gittiğinde çamurun içinde ‘berbat durumda’ bir fotoğraf makinesi buldu.

Spencer Greiner

Şaşırtıcı bir şekilde makinenin hafıza kartı çalışıyordu, içindeki fotoğraflar sapasağlam duruyordu.

Greiner Facebook sayfasında paylaştığı fotoğrafların altına şu notu yazdı: “12 Haziran 2010’da Durango bölgesinde mi evlendiniz? “Bekarlığa veda partinizde çirkin, kahverengi SW arabanız var mıydı? Bu (fotoğraftaki) insanlardan herhangi birini tanıyor musunuz? Eğer öyleyse, lütfen benimle iletişime geçin.”

Mesaj bir günden kısa sürede sahibine ulaştı. Arizona’da yaşayan Coral Amayi, kendi sosyal medyasında “Biri 2010’da Animas’ta kaybettiğim fotoğraf makinesini buldu ve fotoğrafları yükledi” yazdı.