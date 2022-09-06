Nehirde, antibiyotik üretilebilecek iki bakteri bulundu

Şili’deki bilim insanları, antibiyotik üretiminde kullanılma potansiyeli olan iki bakteri keşfetti.

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Şili Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyomedikal Bilimler Enstitüsü’nde görevli ekip, Mapocho Nehri’nde koleraya neden olan bir bakterinin suda yaşayıp yaşamadığını test ederken buldukları bakterileri ‘Pseudomona koreinsis I1’ ve ‘Desemzia inserta I2’ adlarıyla kategorize etti.

Araştırma ekibinin başındaki Victor Garcia, insanlığın karşı karşıya olduğu antibotik direnci sorunu düşünüldüğünde bu keşfin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Bu iki bakterinin antibiyotik üretiminde kullanılarak bu ‘direnci kırmaya’ yardımcı olabileceği belirtildi.

Daha geniş kapsamlı bir araştırma ekibe, mikroorganizmaların ürettiği antimikrobiyal molekülleri inceleme olanağı sunacak. Bu araştırma, Şili’deki Bilimsel ve Teknolojik Gelişim İçin Ulusal Fon tarafından finanse edilecek.

Dünya Sağlık Örgütü, 2050 yılından itibaren yılda 10 milyon kişinin dirençli enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybedeceğini açıklamıştı.