Negro bisküvinin adı değişti

Gıda firması Eti, ırkçı ve ayrımcı ‘Negro’ kelimesini marka ismi olarak kullandığı bisküvisinde değişikliğe gitti.

Firma, ‘hassasiyet ve sorumlulukla uzun süredir yürüttüğü çalışmalar’ sonucunda bisküvinin ismini ‘Nero’ olarak değiştirdiğini duyurdu.

Fotoğraf: Eti

Negro kelimesi İngilizcede siyahlara yönelik hakaret amaçlı kullanılan bir sözcük. Geçmişte, 1960’ların sonuna kadar siyahlardan bahsederken kullanılması kabul gören bir kelime olmakla beraber, uzun süredir ırkçı bir hakaret sayılıyor. Öyle ki insan hakları bilincine sahip herhangi biri bu kelimeyi kullanmak durumunda kalınca ‘N word’ (N’li kelime) olarak cümle içinde geçiriyor.

Eti isim değişikliği duyurusunda söz konusu bisküvilerinin içeriğindeki yoğun kakao nedeniyle siyaha yakın bir renkte olmasından bu ismi aldığını belirterek, kelimenin İspanyolcada siyah anlamına geldiğini anımsattı.

‘Bir kişinin dahi mutsuz olma ihtimali yeterli’

Duyuruda isim değişikliğinin gerekçesi şöyle açıklandı: “İnsan hakları ve tüm insani değerlere aykırı şekilde ten rengi sebebiyle ayrımcılık, ne yazık ki küreselleşen dünyada halen en büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Günümüzde negro kelimesi de maalesef bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanılabilmektedir. Yıllar önce kakaolu bisküvimizi tarif etmek amacıyla seçtiğimiz marka ismimizin, ülkemiz ve kültürümüzde hiçbir karşılığı olmadığı halde çok nadiren bile olsa olumsuz çağrışımlara sebep olacak şekilde kullanılması kabul edebileceğimiz bir durum asla olamaz.

Dolayısıyla insanların mutluluğuna hizmet etmeyi amaç edinmiş bir şirket olarak, bir kişinin dahi mutsuz olma ihtimalini marka ismi değişikliği için yeterli bir neden olarak görüyoruz. Bu konuda duyduğumuz hassasiyet ve sorumlulukla uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Eti Negro markamızın ismini ülkemizle birlikte bulunduğu ihraç pazarlarında değiştiriyoruz. Marka ismi olarak İtalyancada siyah anlamına gelen ve tüketicilerimiz nezdinde bisküvimizin yoğun kakaolu içeriğini öne çıkaracak ‘Nero‘ ismiyle devam etme kararı aldık.“