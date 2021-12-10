Nefret suçu mağduru gibi görünmek için kendisine saldırı tezgahlayan oyuncu suçlu bulundu

ABD’li oyuncu Jussie Smollett şöhretini artırmak için kendisine yönelik saldırı organize ederek nefret suçu işlenmiş gibi göstermekten suçlu bulundu.

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Açık kimlikli siyah eşcinsel oyuncu Smollett’e yönelik suçlamalar Amerikan kültüründe ırkçılık ve siyaset meseleleri bağlamında ülkenin gündemine oturmuştu.

O dönem Empire dizisi oyuncusu olan Smollett 2019 yılı ocak ayında iki kişinin dönemin başkanı Donald Trump’la özdeşleşen sloganı bağırarak kendisine saldırdığını iddia ettiğinde birçok meslektaşının desteğini almıştı.

Polise karanlık bir sokakta iki maskeli adamın kendisine saldırdığını anlatan oyunucu boynuna ip bağlandığını, ırkçı ve homofobik hakaretler edildiğini söylemişti.

Ancak bir ay sonra polis halkın sempatisini kazanmak ve oyuncu olarak profilini yükseltmek için saldırıyı tezgahladığı suçlamasıyla Smollett’i gözaltına almıştı. Oyuncunun iki kardeşe sahte saldırı için 3 bin 500 dolar ödediği belirtilmişti.

Savcılık Smollett aleyhinde çok sayıda delil olduğunu belirterek yaptığı şeyi Chicago polisinin zamanını ve kaynaklarını boşa harcamak olarak nitelendirdi.

Savcı jüriye yaptığı kapanış konuşmasında oyuncunun yaptığı şeyin yasa dışı olmasının yanında ülkede tarihi öneme sahip kelimeleri ve sembolleri de kullanarak nefret suçu gibi ciddi bir şeyi karaladığına dikkat çekti.

İki kardeşin Smollett’in kendilerine sahte saldırı için para ödediği yönünde ifade verdiği dava yaklaşık bir hafta sürdü. Smollet suçlamaları inkar etse de jüri suçlu olduğuna karar verdi. Oyuncunun cezası daha sonra belli olacak ancak şartlı tahliyeyle kamu hizmeti cezası alabileceği belirtiliyor.

Mahkemeden çıkacak ceza hafif olacak gibi görünse de olayın oyuncunun kariyerine etkileri ağır oldu. Suçlamaların ardından Smollett dizideki rolünü kaybetmişti.