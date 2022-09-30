Nefes borusundan sinek larvası çıkan hasta sağlığına kavuştu

Antalya’da yaşayan bir hemşirenin nefes borusundaki canlı sinek larvaları temizlendi.

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Antalya’daki Atatürk Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan, evli ve iki çocuk annesi Ayşegül Açık (43), Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yakınlarına ait bahçeden topladığı bademi yediği sırada gözüne sinek çarptığını hissetti.

Bir süre sonra nefes darlığı, öksürük, gözünde şişme ve yanma şikayetleriyle Isparta’da bir hastaneye başvuran Açık’ın muayenesinde herhangi bir şey tespit edilemedi.

Şikayetlerinin devam etmesi üzerine Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Açık Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgül Mendilcioğlu’na muayene olan Açık’ın gözünde sinek larvaları olduğu anlaşıldı.

Özel yıkama işlemiyle gözündeki larvalardan kurtulan Açık’ın nefes darlığı ve öksürük şikayetlerinin geçmemesi üzerine yapılan tetkiklerde, nefes borusunda da sinek larvaları olduğu belirlendi.

Boğazındaki larvalar, göğüs cerrahi uzmanı Op. Dr. Soner Gürsu tarafından yapılan cerrahi müdahaleyle temizlenen Açık sağlığına kavuştu.

Gürsu, “Literatürde, solunum yolunda canlı, yabancı cisim bugüne kadar bildirilmemişti” ifadelerini kullandı.